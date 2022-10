Günter Lamprecht ist tot: Ex-"Tatort"-Kommissar mit 92 verstorben

Berühmt wurde Günter Lamprecht vor allem in den 1990er-Jahren als Berliner "Tatort"-Kommissar. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 92 Jahren am Dienstag, den 4. Oktober, verstorben. Das teilte seine Agentin Antje Schlag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news am 5. Oktober mit.

Der gebürtige Berliner übernahm bereits in den 1950er-Jahren kleinere Rollen am Theater und feierte seinen großen Durchbruch ab 1979 im Rainer-Werner-Fassbinder-Klassiker "Die Ehe der Maria Braun" und der Roman-Verfilmung von "Berlin Alexanderplatz". Auch im deutschen Kinohit "Das Boot" aus dem Jahr 1981 ist Lamprecht in einer kleineren Rolle zu sehen.