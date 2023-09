Gwyneth Paltrow (50) feiert ihre Promifreundin Cameron Diaz, die ihren 51. Geburtstag am 30. August beging. "Darf ich bitte innehalten, um einem der großartigsten Menschen, den ich kenne, und einer meiner besten, engsten und geschätzten Freundinnen, @camerondiaz, alles Gute zum Geburtstag wünschen", schrieb Paltrow in einer Instagram-Story.

Dazu zeigt die Schauspielerin ein Selfie, das sie mit Cameron Diaz in der Natur aufgenommen hat. Die zwei berühmten Frauen strahlen darauf in die Kamera, beide tragen ihre blonden Haare offen und dunkle Oberteile. Den Schnappschuss postete Gwyneth Paltrow auch in einem weiteren Instagram-Beitrag, in dem sie ihrer Freundin und Kollegin erneut gratuliert.