"Harry Potter"-Stars verraten im HBO-Special romantische Details

Radcliffe in Hexe verliebt

Britische Medien berichteten am 29. Dezember über Aussagen von Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (32) und "Hermine"-Akteurin Emma Watson (31) in der Retrospektive "Return to Hogwarts", die der Streamingdienst HBO Max an Neujahr zeigt. Radcliffe erzählt darin, er habe trotz des großen Altersunterschiedes einen "Crush" auf Helena Bonham Carter (55) gehabt, die Bellatrix spielte.

Vor der Kamera liest er eine Notiz vor, die er seiner Kollegin nach Abschluss der achtteiligen Reihe 2011 geschickt hatte. "Liebe HBC, es war eine Freude, dein Co-Star und Untersetzer zu sein und immer deinen Kaffee zu halten", heißt es darin. "Ich habe dich sehr gerne und wünschte, ich wäre zehn Jahre früher geboren, damit ich eine Chance bei dir hätte."