Der mit seiner Rolle als bisexueller Schüler Nick in der Netflix-Serie "Heartstopper" berühmt gewordene Kit Connor zeigt sich verärgert über den Druck in Sachen sexueller Orientierung. "Ich bin bi. Herzlichen Glückwunsch dazu, einen 18-Jährigen dazu gezwungen zu haben, sich selbst zu outen. Ich denke, einige von euch haben den Punkt der Serie echt nicht verstanden. Bye", twitterte der Schauspieler am Dienstag.

Unklar blieb, wen Connor genau beschuldigte, jedoch sind wohl Fans gemeint, die immer wieder von ihm ein klares Statement forderten. Bisher hatte Connor betont, er wolle sich nicht dazu äußern, welche sexuelle Orientierung er habe.

Connors offen schwuler "Heartstopper"-Schauspielkollege Joe Locke (19) antwortete bei Twitter: "Du bist niemandem etwas schuldig. Ich bin so stolz auf dich, mein Freund."