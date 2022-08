Bevor Heidi Klum zu Deutschlands Model-Mama wurde, war sie vor allem für ihre Auftritte für das legendäre Dessous-Label "Victoria's Secret" bekannt. Unvergesslich ihre Runway-Walks als sexy Engerl mit gigantischen Flügeln und natürlich dem diamantenbesetzten "Fantasy Bra", den sie gleich dreimal präsentieren durfte. Schnell stolzierte, lächelte und posierte sich Klum zum Aushängeschild von "Victoria's Secret". Und die Welt war in Ordnung.

Doch nun weigerte sie sich, Teil der Hulu-Doku "Victoria’s Secret: Angels and Demons" zu sein, wie sie dem Podcast "Just for Variety" (via "Variety") verriet.

Was ist vorgefallen?