Hugh Bonneville: "Downton Abbey"-Star präsentiert Krönungskonzert

"Paddington"-Star Hugh Bonneville (59) freut sich auf seine neue Aufgabe: Der Schauspieler wird der Gastgeber des Krönungskonzerts sein. Das hat die "BBC" bekannt gegeben. Die Veranstaltung auf Schloss Windsor findet am 7. Mai statt, dem Tag nach der Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey. Bonneville, der durch die Serie "Downton Abbey" und die "Paddington"-Filme bekannt wurde, wird dann Stars wie unter anderem Take That, Lionel Richie (73) und Katy Perry (38) ankündigen.