Doch sowohl Cena als auch Efron sind in"„Ricky Stanicky" heillos unterfordert. Cena darf sich zumindest als Promi-Imitator mit Hang zu Masturbations-Songs ein bisschen austoben, doch diese Szenen sind leider viel zu rar, um nachhallenden Einfluss auf den gesamten Film zu nehmen.

Efron spielt jenen Charakter, in dem wir ihn schon so oft gesehen haben: Ein unreifer junger Mann mit dem Herz am rechten Fleck, der gemeinsam mit seinen Bros einige witzige Turbulenten durchmacht, um am Ende doch erwachsen zu werden und den Sinn des Lebens zu begreifen. Jo, eh nett. Aber been there, done that.