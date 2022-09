Himmler hob auch das "ebenso vielfältige wie ernsthafte gesellschaftspolitische Engagement" des TV-Stars hervor. "Mit ihrem herausragenden Einsatz für Toleranz und Humanität und gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus bezieht sie eindeutig und mutig Position."

Die in Detmold bei Bielefeld geborene Berben sei "nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der profiliertesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands". Dass sie auch international überzeuge, zeige Berben derzeit in dem aktuellen Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund: Sie spielt in der Tragikomödie "Triangle of Sadness" mit, die im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldene Palme ausgezeichnet wurde.