Iris Berben über die Liebe: "Ich hatte zweimal im Leben Glück!"

"Ich habe zweimal im Leben das Glück gehabt, einen guten Partner an meiner Seite zu haben", sagt Berben darin über ihren Ex-Partner Gabriel Lewy und ihren Lebensgefährten Heiko Kiesow. "Beim ersten Mal waren es über 30 Jahre. Und jetzt sind es auch schon über 15 Jahre." Sie halte "das nicht für selbstverständlich, dass man zweimal in seinem Leben wirklich das Glück hat, zu sagen: Da war ein guter Partner an deiner Seite. Der ist in einer wichtigen und intensiven Zeit deines Lebens an deiner Seite und hat dich auch geprägt", so die 72-Jährige.