Der maßgefertigte EarthRoamer XV-LTi 026 von Ford kostet rund 750.000 US-Dollar (circa 673.300 Euro). Der Schauspieler liebt das Fahrzeug so sehr, dass er es zur "Aquaman"-Premiere 2018 mitgenommen hatte. "Er wohnt oft darin und hat sich dafür entschieden, darin zu schlafen, anstatt ein Hotel am Set zu nehmen, damit er am Strand sein kann. Er ist wirklich nicht der Typ für Privatjets und Luxusresorts", sagte ein/e andere/r InsiderIn gegenüber "The Sun".

Wie das britische Medium weiter berichtet, soll das ehemalige Pärchen noch keine Scheidungspapiere eingereicht haben.