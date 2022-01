"Sie haben sich aufgrund unterschiedlicher Schwerpunkte auseinandergelebt", hieß es in dem Statement. Die Karrierewege der beiden hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt: "Vor ein paar Jahren hatte Jason noch Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Jetzt boomt seine Karriere. Und er will so viel arbeiten, wie er kann", sagte der/die InsiderIn weiter. Bonet hätte jedoch "kein Interesse daran, Momoa an jeden Drehort zu begleiten". Die 54-Jährige würde "ihr Leben in L.A. genießen."