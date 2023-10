US-Schauspieler Jeremy Allen White (32) soll im Rahmen einer Sorgerechtsvereinbarung zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau Addison Timlin (32) angeblich regelmäßigen Alkoholtests zugestimmt haben. Das berichtet unter anderem "Page Six", die Promiseite der "New York Post" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Demnach wird der 32-jährige Star aus der Serie "The Bear: King of the Kitchen" bis zu fünfmal pro Woche getestet, wenn die Töchter Ezer (4) und Dolores (2) in seiner Obhut sind.

Sollte Alkohol im Körper des Schauspielers gefunden werden, wird er angeblich nach 15 Minuten erneut getestet, berichtet "Page Six" weiter. Bei positivem Ergebnis soll demnach der vorübergehende Verlust des Sorgerechts drohen. Darüber hinaus heißt es dem Bericht zufolge in den Dokumenten, dass White zusätzlich zu einer Therapie Treffen der Anonymen Alkoholiker besuchen muss.