Jerry Seinfeld lästert über die Arbeit mit Hugh Grant

Gemeinsamer Rausch beendete Querelen

Erst nach über zwei Monaten am Set seien die beiden schließlich besser miteinander ausgekommen. Als Katalysator habe ein feucht-fröhliches Abendessen gedient: "Wir haben zehn Wochen lang gedreht und eines Tages gingen wir zusammen essen - und wir haben uns dabei betrunken. Das war der großartigste Abend. Weil er so cool ist und diese typisch englische Art hat, er ist so schlagfertig."

In dem Netflix-Film geht es um die wahre Geschichte der beiden US-amerikanischen Frühstücksflocken-Hersteller Kellogg's und Post, die sich in den 60er Jahren einen erbitterten Kampf um die Vormachtstellung auf dem Markt lieferten. Neben Seinfeld und Grant wirken zahlreiche weitere Stars in der Komödie mit, etwa Christian Slater, James Marsden, Amy Schumer, Melissa McCarthy und Bill Burr.