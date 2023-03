Ich habe beim Titel Ihrer Show "The End of The World", an ein Zitat von William S. Burroughs aus seinem Buch "Naked Lunch" denken müssen. Das geht so: "Du warst nicht hier für den Anfang, du wirst auch nicht hier sein, wenn das Ende kommt. Dein Wissen darüber, was vor sich geht, kann also nur oberflächlich und relativ sein."

Das stimmt, es ist eigentlich genau das gleiche, was ich sage: Verurteile und bewerte niemanden. Ich kannte William S. Burroughs, wir haben sogar ein oder zwei gemeinsame Shows gemacht. Ich war mal in seinem Haus, habe in seinem Schlafzimmer herumgeschnüffelt und gesehen, dass er die Taschenbuch-Version vom Guyana-Massaker, also die Geschichte vom Massensuizid in Jonestown, gelesen hat. Er hat warmen Wodka in einem ausgewaschenen Erdnussbutterglas serviert. Es war großartig und ich sage Ihnen, wenn William S. Burroughs Ihnen einen Joint anbietet, dann nehmen Sie ihn lieber.

Haben Sie etwas Spezielles von William S. Burroughs gelernt?

Ja, ich habe etwas sehr Wichtiges gelernt. Nämlich, immer einen Look zu haben. Es war erstaunlich, William sah immer alt aus, auch als er jung war. Er hat sich wie ein alter Mann angezogen. Er sah nie aus wie ein Hippie.

Also eine Art von Uniform?

Ja, genau, er hat immer Anzug getragen. Er hat sich aber gleichzeitig auch immer wieder neu erfunden. Das muss man auch, um relevant zu bleiben.

Und diesem Rat folgen Sie heute noch?

Natürlich!