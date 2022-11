5 feministische Filme, die man unbedingt gesehen haben muss

"She said" erzählt vom riskanten Weg zweier Journalistinnen, die 2017 den weitreichenden Machtmissbrauch gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft aufdeckten. Megan Twohey und Jodi Kantor brechen das große Schweigen in Hollywood: Sie entlarven Business-Meetings in Hotelzimmern als sexuelle Übergriffe und stoßen auf ein Netz aus Repression, Erpressung und Angst. Mit ihrer mutigen Recherche geben sie nicht nur den betroffenen Frauen ihre Stimme zurück, sondern stoßen eine weltweite Welle der Solidarität an.

Die gesellschaftliche Aktualität macht "She Said" zu einem sehr speziellen Filmerlebnis. Als ZuseherIn vergleicht man ständig sein eigenes Wissen über den Fall mit den neuen Informationen, die im Film präsentiert werden. Man wird mit Namen von berühmten Schauspielerinnen konfrontiert, die eine zentrale Rolle in den Recherchen einnehmen. Erschreckend ist dabei, wie viel Angst die Frauen im Vorfeld der New-York-Times-Enthüllungen hatten.

"She Said" startet am 8. Dezember in den österreichischen Kinos.