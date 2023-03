Kultfilme und Kultshows

Waters hat bisher 16 Filme geschrieben und inszeniert – darunter solche Kultstreifen wie "Pink Flamingos", "Female Trouble", "Polyester" und "Hairspray". Außerdem hat er zehn Bücher verfasst und zwei Music-CDs veröffentlicht. Auch als Fotograf hat er sich einen Namen gemacht, dessen Werke weltweit in renommierten Galerien ausgestellt wurden.

Waters ist an Colleges, Museen, bei Filmfestivals und in- Comedy-Clubs auf der ganzen Welt mit seinen Ein-Mann-Programmen "End of the World", "This Filthy World", "False Negative" und "Make Trouble" aufgetreten. Außerdem hat er auch noch einen weiteren Fixpunkt mit seiner jährlichen Weihnachtsshow "A John Waters Christmas" zu bieten.