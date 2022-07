Johnny Depp legt "City of Lies"-Rechtsstreit bei

"Zweimal in die Rippen geschlagen"

Wie das US-Portal "TMZ" damals berichtete, gab der Aufnahmeleiter an, Depp habe ihn 2017 in Los Angeles "zweimal in die Rippen geschlagen", nachdem er dem Schauspieler zuvor mitgeteilt hatte, dass der Drehplan geändert werden müsse. Depp soll daraufhin wütend gesagt haben: "Wer zur Hölle bist du? Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich tun soll." Dann habe es die Hiebe gegeben. Rocky habe nicht reagiert. Daraufhin habe Depp ihn aufgefordert: "Ich werde dir 100.000 Dollar [umgerechnet etwa 99.800 Euro, Anm. d. Red.] geben, wenn du mich jetzt ins Gesicht schlägst", was nicht geschehen sei. Johnny Depp spielte in dem Film den Polizisten Russell Poole, der den bis heute ungelösten Mord an Rapper Notorious B.I.G. (1972-1997) im März 1997 untersucht.