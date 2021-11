Kristen Stewart und Dylan Meyer sind verlobt

"Wir werden heiraten", sagte der "Twilight"-Star am Dienstag in der "Howard Stern Show", wie zahlreiche US-Medien übereinstimmend berichteten. Meyer habe zu ihrer großen Freude um ihre Hand angehalten. "Ich wollte gefragt werden, also denke ich, dass ich sehr genau gesagt habe, was ich wollte, und sie hat es geschafft. Wir heiraten, es passiert", erzählt die 31-Jährige.

Über die Hochzeitspläne sagte Stewart laut "USA Today", dass sie ganz entspannt in Los Angeles feiern wollten.