"Glee"-Star Lea Michele bekommt ihr zweites Kind

Glückwünsche von prominenter Seite

Unter Micheles Post auf Instagram häufen sich Glückwünsche von prominenter Seite. So schickt etwa "New Girl"-Star Zooey Deschanel (44) per Kommentar "Glückwünsche", während sich "Twilight"-Schauspielerin Nikki Reed (35) mit einer ganzen Reihe von Herz-Augen sehr bewegt zeigt.

Ein ganz besonderer Kommentar kommt von "High School Musical"-Star Ashley Tisdale (38). Sie schreibt: "Ich freue mich so sehr für diese wunderschöne Familie", gefolgt von drei Herz-Emojis. Die US-Schauspielerin hat ihrerseits erst am gestrigen 26. März bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird.