Léa Seydoux (36) könnte bald für die Fortsetzung von "Dune" vor der Kamera stehen. Die französische Schauspielerin, die als Madeleine Swann in "James Bond" zu sehen war, befindet sich laut "Deadline" in Verhandlungen, um in Teil zwei von Denis Villeneuves (54) Science-Fiction-Werk mitzuspielen.

Auch Florence Pugh (26), Christopher Walken (79) und "Elvis"-Star Austin Butler (30) sollen bei der Fortsetzung als neue Besetzung mit dabei sein. Die Stars aus Teil eins wie Timothée Chalamet (26), Zendaya (25), Rebecca Ferguson (38), Javier Bardem (53) und Josh Brolin (54) werden zurückkehren.