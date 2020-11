Lieber Herzensprojekte als Hollywood: US-Schauspieler Hawke wird 50

Den geraden Weg ist Hawke nie gegangen. Den Durchbruch feierte der 1970 im texanischen Austin geborene Schauspieler schon als Teenager an der Seite von Robin Williams in "Der Club der toten Dichter" 1989. Auch "Wolfsblut" wurde kurz danach ein riesiger Erfolg, und der junge Schauspieler bekam auf einmal dutzende Rollenangebote. Aber Hollywood lockte Hawke nicht, lieber nahm er das frisch verdiente Geld und gründete damit eine Theatergruppe in New York, so wie er später Superhelden-Filme absagte und lieber in kleinen Produktionen mit gefeierten Regisseuren mitspielte.

"Ethan wurde alles in Hollywood angeboten, aber er sprach mit einem Indie-Typ darüber, nach Wien zu gehen und einen Film für kein Geld mit einem sehr geringen Budget zu machen, von dem er dachte, dass er wahrscheinlich nicht funktionieren und nur unter sehr großen Anstrengungen zu einem Film zu machen sein würde", sagte Regisseur Richard Linklater, der Hawke unter anderem in "Boyhood" und der "Before"-Trilogie besetzte. Millionen Fans weltweit verehren Hawke gerade deswegen, aber - wie Linklater sagt: "In Hinblick auf Hollywood hat Ethan ziemlich viel Ruhm abgelehnt."