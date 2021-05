Lili Reinhart: Emotionale Instagram-Story über Depression

"An manchen Tagen fühle ich mich von meiner Depression besiegt. Es ist ein anstrengender Kampf, den ich seit elf Jahren kämpfe, und an manchen Tagen – so wie heute – kann es sich unerträglich anfühlen", so die Schauspielerin in einer Story, die kürzlich gepostet wurde.

Anschließend richtet sie sich an alle FollowerInnen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben – und spricht ihnen zu, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Es sei "okay, Tage zu haben, an denen ihr nicht mehr kämpfen wollt", versichert Reinhart.