Michael Callan ist tot: "West Side Story"-Star wurde 86

Columbia Pictures nahm ihn unter Vertrag

Für Callan bedeutete "West Side Story" den Durchbruch in Hollywood. Nach rund einem Jahr am Broadway schloss das Filmstudio Columbia Pictures einen mehrjährigen Vertrag mit ihm ab. So wirkte er unter anderem beim Western "Sie kamen nach Cordura" (1959) an der Seite von Gary Cooper (1901-1961) und Rita Hayworth (1918-1987) mit, 1960 wurde er für "The Flying Fontaines" für einen Golden Globe nominiert. Ein Jahr später erhielt er die Auszeichnung als "Bester Nachwuchsstar des Jahres" für "Because They're Young".

Ein weiterer erfolgreicher Film mit Callan erschien 1965: "Cat Ballou", eine Western-Komödie mit Jane Fonda (84). Ab 1966 spielte er dann die Hauptrolle in der US-Sitcom "Occasional Wife". In seiner späteren Karriere fungierte Callan zunehmend als Produzent, seinen letzten Auftritt vor der Kamera hatte er im 2006 erschienenen Film "The Still Life".