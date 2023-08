Hochzeitsplanung ist für Millie Bobby Brown eine aufregende Zeit

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (19) steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Rockstar-Sohn Jake Bongiovi (21). "Die Planung läuft - es macht so viel Spaß, und es ist eine aufregende Zeit in meinem Leben", erzählte die Britin der Modezeitschrift "WWD". Sie wolle die "kleinen kostbaren Momente im Leben" besonders wertschätzen und festhalten, erklärte sie.