"Wahrscheinlichkeit bei 1:1 Million"

Am 21. Juni teilte McKeon mit ihren FollowerInnen ihre Brustkrebs-Diagnose. "Mit schwerem aber hoffnungsvollem Herzen teile ich die Nachricht, dass bei mir kürzlich Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ich bin 19 und laut Statistiken liegt die Wahrscheinlichkeit, in diesem Alter an Brustkrebs zu erkranken, bei eins zu einer Million", so der "Anne With an E"-Star.