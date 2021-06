Mueller-Stahl lehnt Hollywood-Angebote heute immer ab

Der deutsche Schauspieler und Künstler Armin Mueller-Stahl (90) erhält immer noch Filmangebote aus Hollywood. Doch er lehne alles ab, sagte er im Interview der "Lübecker Nachrichten" am 15. Juni: "Ich will nicht mehr den alten Mann auf der Leinwand sehen". Der unter anderem in Ostholstein lebende Künstler hat sich vor einigen Jahren von der Schauspielerei verabschiedet. Seitdem ist er aber weiter als Maler, Musiker und Schriftsteller aktiv.

"In einem Film mit Denzel Washington sollte ich einen Demenzkranken spielen", erzählte Mueller-Stahl. Bei einem Film mit Michael Caine sei es um einen britischen und einen deutschen Soldaten beim D-Day gegangen. "Es soll eine sehr starke Geschichte sein, aber ich habe sie nicht gelesen", sagte Mueller-Stahl.

Das Kapitel Film sei für ihn abgeschlossen. Vom 16. Juni an ist unter dem Titel "Armin Mueller-Stahl. Nacht und Tag auf der Erde" in der Lübecker Kunsthalle St. Annen ein Querschnitt durch das malerische Werk Mueller-Stahls zu sehen.