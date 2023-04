Nicolas Cage (59) bereut es, für einen Film einmal eine lebende Kakerlake gegessen zu haben. Dies gestand der Schauspieler in einem Interview mit "Yahoo Entertainment" zu seinem neuen Film "Renfield". "Ich werde das nie wieder tun", sagte Cage, "es tut mir leid, dass ich es überhaupt getan habe."

In "Vampire's Kiss" spielte Nicolas Cage 1988 einen Mann, der beim Liebesakt von seiner Sexpartnerin gebissen wird. Deshalb glaubt der Yuppie, zu einem Vampir zu werden. Und da Blutsauger so etwas nun einmal tun, isst er eine Kakerlake, die in seiner Küche herumkrabbelt.