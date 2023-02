Öl- und Gaskonzerne sind "kriminelle Unternehmen"

"Das ist eine großartige künstlerische Institution und ich flehe sie an, kein Geld mehr von einer Ölgesellschaft zu nehmen", wandte sich die 85-jährige Ikone an die Verantwortlichen für das Haus am Ring. Aus Sicht von Fonda sind Öl- und Gaskonzerne "kriminelle Unternehmen": "Sie haben uns belogen, denn sie wussten schon in den späten 1970er-Jahren, dass das, was sie verbrennen, die Erde unbewohnbar machen wird". Ihre Aussagen beziehen sich unter anderem auf den US-Ölkonzern ExxonMobil oder das französische Unternehmen Total, denen jeweils vorgeworfen wird, bereits seit Jahrzehnten genaue Kenntnis über die Auswirkungen der fossilen Energien auf das Klima zu besitzen.

"Es ist alles aufgeschrieben", führte Fonda aus, und daher wisse man, dass ganze Teile der Welt unbewohnbar oder das Zentrum der USA zu einer Wüste werden würde: "Sie wussten es und sie haben gelogen, und sie schufen Zweifel, genau wie die Tabakgesellschaften", so die bekennende Klimaaktivistin, die 2019 in den USA gemeinsam mit Greenpeace die Aktion "Fire Drill Friday" ins Leben rief.