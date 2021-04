4 Darstellerinnen, die einen Oscar für ihre erste Rolle erhielten

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o wurde in Mexiko geboren, wuchs in Kenia auf und studierte Schauspiel in Yale. Noch vor ihrem Abschluss erhielt sie die Rolle, die ihr den Durchbruch verschaffte. In "12 Years a Slave" spielte sie eine Sklavin, die auf den Baumwollplantagen in Lousianna arbeitete.

Steve McQueens Film stellt einen Wendepunkt in der jüngeren amerikanischen Filmgeschichte dar, weil er zeigte, dass Filme mit einem vorwiegend Schwarzen Ensemble auch an den Kinokassen funktionieren konnten. Dieser Erfolg legte den Grundstein für "Moonlight", "Black Panther" und die Karriere von Nyong’o. Sie wurde 2013 mit dem Preis als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet und arbeitete danach an Blockbustern wie "Star Wars" und "Das Dschungelbuch" mit.