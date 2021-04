Kim Basinger

1997 gewann Kim Basinger einen Oscar als beste Nebendarstellerin in "L.A. Confidential". Seither schlüpfte sie zwar in diverse andere Filmrollen, doch große Erfolge blieben aus. Für ihre schauspielerische Leistung in "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust" erhielt sie 2018 sogar die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin.