Matt Damon ist sein bester Feind

Daneben hat sich Kimmel besonders durch seine Fake-Fehde mit Matt Damon (53) ins Bewusstsein seiner Landsleute eingeschrieben. Seit fast 20 Jahren bekriegen sich der Talkmaster und der Schauspieler öffentlich - natürlich nur aus Spaß. Dennoch hat sich der Gag so etabliert, dass Kimmel ihn sogar auf der Oscar-Bühne breittrat. In einem Einspieler während der 89. Oscarverleihung machte sich Kimmel über Damons Performance im Familienfilm "Wir kaufen einen Zoo" lustig. Danach durfte der Hollywoodstar noch einen Preis verleihen, wurde allerdings nur als "Gast" von Ben Affleck angekündigt - tosender Applaus im Publikum war so garantiert.

Dem Running Gag mit Matt Damon hat Jimmy Kimmel es unter anderem auch zu verdanken, dass seine Late-Night-Show in den USA populär geworden ist. Kimmel beendete "Jimmy Kimmel Live!" früher meistens mit dem Satz "Entschuldigung an Matt Damon, wir haben leider keine Zeit mehr". Damit implizierte er, dass der "Bourne"-Star hinter den Kulissen auf seinen Auftritt wartet, was jedoch nur frei erfunden war. Später, als Damon wirklich in der Sendung zu Gast war, gab es stets gefakete Komplikationen, die eine Unterbrechung seiner Auftritte nötig machten.