Heuer geht Wenders bei den Oscars jedoch nicht für Deutschland, sondern für Japan ins Rennen. In “Perfect Days” erzählt er vom einfachen Leben eines Putzmanns in Tokio, der Freude in den kleinen Dingen findet. Hauptdarsteller Koji Yakusho wurde in Cannes mit dem Preis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. “Perfect Days” ist in der Kategorie bester internationaler Film nominiert.