"Das perfekte Promi-Dinner", "Let's Dance" oder "Schlag den Star": Im TV zeigt sich Paul Janke (41) gerne und häufig. Was sein Privatleben angeht, hält sich der ehemalige "Der Bachelor"-Protagonist recht bedeckt. Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, ob der Fernsehdarsteller eine Freundin hat, doch der 41-Jährige gab sich stets als Single aus und versuchte sein Liebesglück in Dating-TV-Shows wie "Bachelor in Paradise". Doch nun wurde bekannt, dass der Dauerjunggeselle jahrelang eine heimliche Freundin hatte. Und die ist von der Promi-Welt gar nicht so weit entfernt.