Die bekannte australische Schauspielerin Rebel Wilson (44) wird am 2. April ihre Autobiografie "Rebel Rising" veröffentlichen. Schon vorab verrät Wilson pikante Details aus ihrem kommenden Buch. So hat die 44-Jährige jetzt gegenüber dem US-Magazin "People" enthüllt, dass sie im Alter von 35 zum ersten Mal Sex hatte. Mit dieser sehr persönlichen Geschichte möchte Wilson eine "positive Botschaft" an andere senden.