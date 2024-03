Rebel Wilson erhebt schwere Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen

So hat sich Rebel Wilson früher schon zur Zusammenarbeit geäußert

Bereits kurz nach den Dreharbeiten 2014 äußerte sich Rebel Wilson laut "Variety" in einem Radio-Interview kritisch zur Zusammenarbeit mit Sacha Baron Cohen.

Er habe sie dazu gedrängt, sich in der Komödie "nackt auszuziehen". Sie habe daraufhin gedroht, die gemeinsame Agentin anzurufen und ihr zu sagen, dass er sie belästige. Letztendlich habe sie ein Körperdouble vertreten, doch bei der Schlussszene habe er sie gebeten, ihren Finger in seinen Hintern zu stecken, so Wilson. Als sie darauf hingewiesen habe, dass dies nicht im Drehbuch stehe, habe er sie dennoch überreden wollen: "Das wird eine sehr lustige Szene."

2015 habe Wilson laut "Daily Mail" in einem weiteren Interview eine gemeinsame Sexszene mit ihrem Co-Star in "Grimsby" als "das Ekelhafteste, was es je gab", beschrieben.