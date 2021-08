"Respect": Jennifer Hudson spielt Aretha Franklin in Biopic

Soundtrack

Die sehr gediegene Qualität des aus 18 Stücken bestehenden und am Freitag erscheinenden "Respect"-Soundtracks gibt Hudson Recht. Selbst eine Janelle Monáe oder eine Beyoncé - zwei ihrer wichtigsten Rivalinnen um den Thron der afroamerikanischen Pop-Königin - hätte es kaum besser machen können. Auch der Film dürfte ein Ereignis werden und an erfolgreiche musikbiografische Vorläufer wie "Ray" (über Ray Charles), "Walk The Line" (Johnny Cash), "Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury) oder "Rocketman" (Elton John) anknüpfen.

Neben den überwiegend live aufgenommenen Franklin-Klassikern hat Hudson ein Stück im Soundtrack untergebracht, das sie selbst zusammen mit der großen Singer-Songwriterin Carole King (79, "Tapestry") schrieb: Auch der Gospel-Soul-Song "Here I Am (Singing My Way Home)" ist großes Kino und bringt die strahlende Stimmgewalt der 39-Jährigen voll zur Geltung - im besten Sinne "Aretha-Style". Hudson sagte dazu: "Der Prozess, diesen Song zu kreieren, war die größte Hommage an ihren Geist, zu der ich in der Lage bin."

Wer neben den Hudson-Coverstücken auch das (weiterhin unerreichbare) Original hören will, wird im August übrigens ebenfalls fündig: Die Kompilation "Aretha" umfasst bis zu 81 Tracks der "Queen of Soul", darunter 19 zuvor unveröffentlichte alternative Versionen, Demos, Raritäten und besondere Live-Performances. Dieses opulente Boxset ist nach Angaben der Plattenfirma Rhino das erste, "das ihre gesamte Karriere umspannt, mit Songs von jedem Label, bei dem sie aufnahm". Aretha Franklins Nachruhm scheint in guten Händen zu sein.