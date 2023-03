Robin Williams (1951-2014) war der "traurigste Mensch", den Sam Neill (75) je getroffen hat. Dies schreibt der Neuseeländer in seiner gerade erschienenen Autobiografie "Did I Ever Tell You This". Die beiden Schauspieler lernten sich während der Dreharbeiten zu dem Film "Der 200 Jahre Mann" aus dem Jahr 1999 kennen.

Während der Dreharbeiten besuchten sich Sam Neill und Robin Williams regelmäßig in ihren Wohnwägen und unterhielten sich über Gott und die Welt. Neill beschreibt Williams als "unwiderstehlich, unverschämt, unbändig, gigantisch komisch". Doch der "Jurassic Park"-Star habe bei dem begnadeten Komiker auch einen tiefen Schwermut gespürt. Neill nennt Williams den "traurigsten Mensch, den ich je getroffen habe".