Seann William Scott: So wenig verdiente er bei "American Pie"

Magere Gage von 8.000 US-Dollar

Scott verkörperte in "American Pie" sowie den Nachfolgefilmen "American Pie 2" (2001), "American Pie: Jetzt wird geheiratet" (2003) und "American Pie - Das Klassentreffen" (2012) Fan-Liebling Steve Stifler. Doch für seinen ersten Auftritt in der Filmreihe erhielt er die magere Gage von lediglich 8.000 US-Dollar (rund 7.250 Euro). Das enthüllte der Darsteller jetzt "Deadline" zufolge in einer US-Fernsehsendung.