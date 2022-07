Der Mann, der uns The Penguin schenkte

"A Different Man" wird von der Firma A24 produziert, mit der Stan auch schon für die schwarze Komödie "Fresh" zusammenarbeitete. Neben Stan werden “The Worst Person in the World”-Star Renate Reinsve sowie Adam Pearson aus “Under the Skin” zu sehen sein.

Für Stans rundum gelungene Verwandlung (es wurde vor allem mit Prothetik gearbeitet) ist Mark Marino verantwortlich. Marino ließ uns begeisterte ZuschauerInnen zuvor unter anderem bereits in "The Batman" vergessen, dass sich hinter der Rolle des Pinguins Hollywood-Star Colin Farrell versteckt.



"A Different Man" befindet sich derzeit noch in Produktion, ein Starttermin ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.