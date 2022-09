Silvester Stallone vor Scheidung: Vorwurf der "Verschwendung"

Sylvester Stallone (76) antwortet offenbar auf die angeblichen Vorwürfe seiner Noch-Ehefrau Jennifer Flavin (54). Laut "People" weist er die Unterstellung zurück, das gemeinsame Vermögen vorsätzlich zu verschleudern. "Der Ehemann hat kein Verhalten an den Tag gelegt, das eine vorsätzliche Vergeudung, Erschöpfung und/oder Verschwendung des ehelichen Vermögens darstellt", schrieben seine Anwälte laut dem Magazin.

Die Vorwürfe von Flavin sollen sich "People" zufolge in den Scheidungspapieren finden. Sie hatte am 19. August 2022 in Palm Beach County, Florida die Scheidung eingereicht. Flavin und ihre Anwälte fordern angeblich, dass "dem Ehemann untersagt werden sollte, während der Dauer dieses Verfahrens Vermögenswerte zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten, zu belasten oder zu verschwenden".