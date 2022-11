US-Regisseur Steven Spielberg (75) hat die gleichzeitige Veröffentlichung von Filmen im Kino und bei Streaminganbietern während der Corona-Pandemie kritisiert. Während Streamingdienste ihre Abonnement-Preise auf "Rekordhöhe" angehoben hätten, seien einige seiner "besten Filmemacher-Freunde" unzeremoniell ohne Kinopremieren abgespeist worden, sagte er in einem Interview mit der "New York Times", das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde.