Sylvester Stallone: Fast-Scheidung war für ihn "Wiedererweckung"

Innig in der Öffentlichkeit

Inzwischen gehören diese Unstimmigkeiten aber offensichtlich der Vergangenheit an. Bereits Mitte Oktober gaben die beiden gemeinsam mit ihren Töchtern Sistine (24) und Sophia (26) demonstrativ ihr Comeback als Familie in der Öffentlichkeit bei einer Ralph-Lauren-Show im kalifornischen San Marino. "Sie haben sich zu Hause getroffen, haben sich unterhalten und konnten ihre Differenzen beilegen. Sie sind beide sehr glücklich", erklärte zuvor ein Sprecher des Schauspielers dem Klatschportal "Page Six" der "New York Post".

Stallone und Flavin lernten sich 1988 kennen. Im Sommer 1990 zeigten sich die beiden erstmals in Los Angeles gemeinsam auf dem roten Teppich. Eine Hochzeit sollte aber noch auf sich warten lassen. Stattdessen trennten sich das angesagte Model und der Schauspieler im Jahr 1994. Später fanden sie wieder zueinander und heirateten dann 1997. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter: Sophia, Sistine und Scarlet (20).