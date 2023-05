Tom Hanks: Sogar nach seinem Tod kann er noch in Filmen mitspielen

Immer mehr Filmemacher nutzen KI

KI und Deep-Fake-Technologien werden in der Filmbranche zunehmend eingesetzt. Bei den Filmfestspielen von Cannes feiert am 18. Mai "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" Weltpremiere. Bei dem fünften Teil der Abenteuerreihe wurde KI eingesetzt, damit Harrison Ford (80) seinem Aussehen aus "Jäger des verlorenen Schatzes" von 1981 ähnelt. Auch Tom Hanks wird für seinen neuen Film "Here" dank KI digital verjüngt. Darin spielt er erstmals wieder zusammen mit seiner "Forrest Gump"-Kollegin Robin Wright (57). Der Streifen soll 2024 in die Kinos kommen.

Erste Erfahrungen mit computeranimierter Arbeit sammelte Hanks bereits vor fast 20 Jahren: Bei dem Animationsfilm "Der Polarexpress" seien zum ersten Mal "eine riesige Menge unserer eigenen Daten, also unseres Aussehens, in einem Computer gespeichert" worden. Bereits damals ahnte Hanks, wohin die Reise in Hollywood geht: "Wir sahen das kommen, wir sahen, dass es die Möglichkeit geben würde, Nullen und Einsen aus dem Inneren eines Computers zu nehmen und daraus ein Gesicht und einen Charakter zu machen." Das sei "seitdem nur um das Milliardenfache gewachsen".