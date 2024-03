McDermott soll nur Besuchsrechte für Kinder erhalten

In Bezug auf das Sorgerecht soll Spelling darauf bestehen, dass die fünf gemeinsamen Kinder Liam (17), Stella (16), Hattie (12), Finn (11) und Beaux (7) in ihrer Obhut bleiben. Sie sei jedoch offen dafür, dass McDermott Besuchsrechte erhält.

Tori Spelling lernte den kanadischen Schauspieler Dean McDermott während der Dreharbeiten zum TV-Film "Mind Over Murder" kennen und lieben, als sie noch mit Charlie Shanian (59) verheiratet war. McDermott und Spelling gaben sich im Mai 2006 das Jawort und lebten bis zu ihrer Trennung gemeinsam in einer Villa in Los Angeles.