Treat Williams ist tot: US-Schauspieler starb bei Motorradunfall

Hollywood trauert

John Travolta (69) erinnert sich via Instagram an die gemeinsamen Anfänge auf der Bühne. In zwei Shows stand der "Pulp Fiction"-Star mit Treat Williams auf der Bühne: "Over Here" und "Grease". Letztere verfilmte Travolta später erfolgreich. In einer Story teilte Travolta ein Foto eines gemeinsamen Auftritts aus der Zeit. "Es tut mir so leid, Treat", schreibt er dazu. "Meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie. Wir werden dich vermissen. In Liebe, John."

"Traurige Nachricht, Ruhe in Frieden Bruder", kommentiert Sharon Stone (65) in einer Instagram-Story einen Link zu einem Artikel über Treat Williams' Tod.

Vanessa Hudgens (34) feiert Treat Williams ebenfalls in einer Instagram-Story. In "Manhattan Queen" spielte sie seine Tochter. "Er war ein großartiger Filmvater und ein noch besserer Mensch", erklärt der "High School Musical"-Star. "Treat Williams war ein fantastischer Schauspieler und eine gute Seele, es war eine Freude, ihn um sich zu haben".

"Ich stehe unter Schock! Ruhe in Frieden, lieber Treat", schreibt Kim Cattrall (66) auf Twitter. Die "Sex and the City"-Darstellerin kondoliert der Familie des Verstorbenen, den sie als "wunderbaren Schauspieler und Freund" bezeichnet. Dazu teilt sie ein Szenenbild aus "36 Stunden bis zum Tod", einem gemeinsamen Film aus dem Jahr 1999.

"Das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Oh, das tut weh", schreibt Melissa Gilbert (59) auf Instagram. Dazu teilt die "Unsere kleine Farm"-Darstellerin ein Bild von Treat Williams aus "Hair".