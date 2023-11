Kollege widmet ihm rührende Zeilen

Während sich der "Desperate Housewives"-Star noch nicht geäußert hat, bestätigte Christophers einstiger "General Hospital"-Co-Star Maurice Benard (60) den Tod des Schauspielers auf seiner Instagramseite. "Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod von Tyler Christopher mit", schrieb er und teilte dann einige Details mit: "Tyler ist heute Morgen an den Folgen eines Herzleidens in seiner Wohnung in San Diego gestorben."

Benard bemerkte außerdem: "Tyler war ein Verfechter einer besseren psychischen Gesundheit und einer besseren Drogenbehandlung, der offen über seine Probleme mit bipolarer Depression und Alkohol sprach. Wir sind über den Verlust unseres lieben Freundes zutiefst erschüttert und beten für seine Kinder und seinen Vater."