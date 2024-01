Hans Huber wird 80: Das macht die ORF-Legende heute

Kommentator, Moderator und Fußball-Planer als ORf-Sportchef

Seit 2009 ist Huber nun schon in Pension, doch immer noch rastlos, geistig rege und aktiv. Die letzten zwei Jahre vor seinem Abschied hatte er neben seinen Aufgaben als Kommentator, Moderator und Fußball-Planer als ORF-Sportchef auch die Gesamtverantwortung. Dass ihm das sportliche Geschehen und der ORF nach wie vor am Herzen liegen, daraus macht Huber kein Hehl. "Das war mein Leben und ist es auch noch immer." Jedes Jahr schreibe er etwa einen "Weihnachtsbrief" an die Redaktion. "Da sage ich dann, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat."

Wenn sein einstiges Zuhause in der Außensicht mitunter nicht so gut wegkommt, tue ihm das weh. "Ich hätte gerne, dass die Redaktion die Anerkennung bekommt im ORF, die ihr zusteht. Schließlich ist sie ein Quotenbringer und ein Aushängeschild des ORF." Auf seine Nachfolger will er nur "off the record" näher eingehen. Ganz allgemein vermisst Huber seit einiger Zeit aber Führungsstärke und klare Linien. "Man muss eine Richtung vorgeben. Ich habe das gemacht." Kein Hurra-Patriotismus und Hinwendung zur Sache waren dabei Eckpunkte. "Wir sind keine Fans, wir sind Berichterstatter", habe er stets betont.