Überraschung bei der Oscarverleihung in Los Angeles: Schauspielerin Vanessa Hudgens (35) hat am Sonntagabend als einer der ersten Promis den roten Teppich beim Dolby Theatre betreten. Ihr Auftritt sorgte prompt für Aufsehen, denn die 35-Jährige ist schwanger. Ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch setzte sie mit einem hautengen, schwarzen Couture-Kleid von Vera Wang gekonnt in Szene