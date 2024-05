John Corbett: 1,96 Meter

Auch der US-amerikanische Schauspieler John Corbett (63) gehört mit einer Körpergröße von 1,96 Meter zu den größten Stars in Hollywood. Corbett ist wohl den meisten in erster Linie als Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker, 59) Partner Aidan Shaw aus der Hitserie "Sex and the City" sowie dem Spin-off "And Just Like That..." bekannt. Daneben wirkte der Hüne auch in der überaus erfolgreichen "My Big Fat Greek Wedding"-Filmreihe mit - und ist seit 2020 mit dem ehemaligen Sexsymbol Bo Derek (67) verheiratet.