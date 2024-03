Schauspiel-Debüt: Leyla Lahouar ist bald in "Unter uns" zu sehen

Worum geht's in der Folge?

Julia wird ab Mai 2024 die Schillerallee in Köln aufmischen, "für die Make-up, Styling und Schmuck beim Training alles andere als No-Gos sind", heißt es vonseiten des Senders. An der Hantelbank wolle sie auffallen und "gesehen werden". Lahouar sei überzeugt, "dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben. Es wird witzig, aber auch spannend".